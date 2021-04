Covid - 19, in Irpinia altri 106 casi: tasso di positività al 10,33% (Di martedì 20 aprile 2021) Sale al 10,33% il tasso di positività da Covid - 19 in Irpinia. L'Asl ha comunicato nel suo report quotidiano il numero dei nuovi casi, 106, emersi su 1.026 tamponi effettuati. Questo il dettaglio nei comuni : - 13, residenti nel comune di Ariano Irpino; - 3, residenti nel comune di Atripalda; - 10,... Leggi su labtv (Di martedì 20 aprile 2021) Sale al 10,33% ildida- 19 in. L'Asl ha comunicato nel suo report quotidiano il numero dei nuovi, 106, emersi su 1.026 tamponi effettuati. Questo il dettaglio nei comuni : - 13, residenti nel comune di Ariano Irpino; - 3, residenti nel comune di Atripalda; - 10,...

