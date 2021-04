Conte | Video di Grillo? Comprendo l' angoscia di un padre Rispettare il dolore della ragazza

(Di martedì 20 aprile 2021) “le preoccupazioni e l’di un, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone, che vanno protette e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati, vale a dire la presunta vittima, la giovanedirettamente coinvolta nella vicenda e i suoi familiari che stanno vivendo anche loro momenti die sofferenza”. Così l’ex premier e capo politico in pectore del M5S, Giuseppe, intervenendo suldi Beppesulla vicenda giudiziaria del figlio Ciro. L’ex presidente del Consiglio continua: “Ho avuto modo di parlare con Beppein più occasioni e conosco bene la sua sensibilità su temi particolarmente delicati. Sono ben consapevole di quanto questa vicenda ...

