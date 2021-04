Conferenza stampa Pioli: «Ibra, Theo e Calhanoglu hanno dei problemi, sono da valutare» (Di martedì 20 aprile 2021) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Sassuolo Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Sassuolo. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 VITTORIA IMPORTANTE – «Tranquilli è un termine che non ci deve appartenere, dobbiamo essere concentrati perché è vero che veniamo da una vittoria difficile che ci ha dato più convinzione ma domani affrontiamo un avversario diverso dal Genoa che vive per preparare queste partite in uno stadio come San Siro. Il Sassuolo ha un gioco evolute e dobbiamo farci trovare pronti». SUPERLEGA – «Ascolto i consigli del mio club che ha chiesto di focalizzarci sul lavoro e non pensare al futuro senza pensare ad altre cose». INFORTUNI – «Bennacer, Ibra, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Stefanoha parlato alla vigilia di Milan-Sassuolo Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro il Sassuolo. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24 VITTORIA IMPORTANTE – «Tranquilli è un termine che non ci deve appartenere, dobbiamo essere concentrati perché è vero che veniamo da una vittoria difficile che ci ha dato più convinzione ma domani affrontiamo un avversario diverso dal Genoa che vive per preparare queste partite in uno stadio come San Siro. Il Sassuolo ha un gioco evolute e dobbiamo farci trovare pronti». SUPERLEGA – «Ascolto i consigli del mio club che ha chiesto di focalizzarci sul lavoro e non pensare al futuro senza pensare ad altre cose». INFORTUNI – «Bennacer,, ...

