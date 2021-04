Codacons, Covid: webinar interattivo tra medici ed utenti per chiarire dubbi sui vaccini (Di martedì 20 aprile 2021) La disinformazione danneggia e rallenta il regolare procedere del piano vaccinale. I consulenti medici dell’Associazione risponderanno oggi a dubbi e preoccupazioni che attanagliano i cittadini. Ancora una volta il Codacons entra in campo per risolvere dubbi e questa volta organizza un webinar, con lo staff medico dell’associazione, al fine di chiarificare molti punti attinenti all’organizzazione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 20 aprile 2021) La disinformazione danneggia e rallenta il regolare procedere del piano vaccinale. I consulentidell’Associazione risponderanno oggi ae preoccupazioni che attanagliano i cittadini. Ancora una volta ilentra in campo per risolveree questa volta organizza un, con lo staff medico dell’associazione, al fine di chiarificare molti punti attinenti all’organizzazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

