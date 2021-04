(Di martedì 20 aprile 2021) Doveva essere un pomeriggio come tanti in compagnia della sua fidanzata. Ma invece per un giovane di 20 anni si è trasformato in un incubo. Stava passeggiando nel, nel III Municipio, quando è statoda tre ragazzi che lo hanno spintonato e gli hanno portato via lo zaino. Con all’interno solamente dei libri. Poi si sono dati alla fuga, lasciando lì la coppia. E’ successo ieri pomeriggio, lunedì 19 aprile, poco prima19. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti e sul caso stanno indagando i poliziotti del Commissariato Fidene. La vittima, invece, è stata trasportata in codice giallo al Policlinico Umberto I per tutte le cure necessarie. Leggi anche:della Madonnetta, l’incontro con la madre di Riccardo e la Raggi: «Mio figlio è ...

Advertising

CorriereCitta : Choc a Roma: 20enne aggredito e rapinato nel Parco delle Valli, finisce in ospedale - annamaria_ff : RT @ilmessaggeroit: Roma, rissa-choc a Trastevere: calci e pugni tra giovanissimi - marcopasquatw : RT @ilmessaggeroit: Roma, rissa-choc a Trastevere: calci e pugni tra giovanissimi - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Roma, rissa-choc a Trastevere: calci e pugni tra giovanissimi - ilmessaggeroit : Roma, rissa-choc a Trastevere: calci e pugni tra giovanissimi -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Roma

ilmessaggero.it

- La Superlega stile Usa è nata, il suo campionato di elite ancora no. Ma il calcio è già spaccato e in campo scende l'Europa, con un tackle per fermare i 12 'secessionisti' e chiunque voglia ...Come l'Inter sta andando a vincere lo scudetto in Italia, così lo Sporting CP sta tornando a primeggiare in Portogallo. Anche qualora dovesse conquistare il titolo, tuttavia, i biancoverdi potrebbero ...Prima di inveire contro Juve, Milan e Inter, provate a riflettere. Il progetto di fondare una Superlega da parte di 12 grandi club europei non può essere accartocciato e gettato in un cestino, dicendo ...Un giovane di 22 anni ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal balcone di casa. Le sue condizioni sono gravi. Il giovane era sul balcone ...