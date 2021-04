Campagna vaccinale, si cambia: target specifici per ciascuna regione (Di martedì 20 aprile 2021) Roma - Un target giornaliero di somministrazioni assegnato a ciascuna regione da rispettare quotidianamente e nell'arco di una settimana, con l'obiettivo di dare una regolarità alla Campagna ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 aprile 2021) Roma - Ungiornaliero di somministrazioni assegnato ada rispettare quotidianamente e nell'arco di una settimana, con l'obiettivo di dare una regolarità alla...

Advertising

reportrai3 : Chi ha deciso di affidare ad Aria la realizzazione della piattaforma di prenotazione dei vaccini in Lombardia? Chi… - reportrai3 : La campagna vaccinale in Lombardia: si è consumata una sotterranea guerra politica? #Report da rivedere: 'Aria fri… - reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre ? La campagna vaccinale in Lombardia ? La variante brasiliana: come è nata, come è arrivata… - ValeryLilac : RT @trasheska: livello di fiducia per la campagna vaccinale in Italia: Tiziano Ferro che rimanda il tour al 2023 - unicornscaramel : RT @trasheska: livello di fiducia per la campagna vaccinale in Italia: Tiziano Ferro che rimanda il tour al 2023 -