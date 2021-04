Bologna | Mihajlovic | ' Che brutta cosa la Superlega'

(Di martedì 20 aprile 2021)- Non piace a Sinisaladi cui tanto si discute e che potrebbe cambiare gli scenari del calcio conosciuto sino ad ora. "In questi giorni ho pensato più a Belotti che alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

- Non piace a Sinisala Superlega di cui tanto si discute e che potrebbe cambiare gli scenari del calcio conosciuto sino ad ora. "In questi giorni ho pensato più a Belotti che alla ...Sinisanon si trincera dietro frasi fatte nel commentare la nascita della SuperLega. Il tecnico delattacca Ultimo pensiero sul suo futuroBologna, 20 apr. - (Adnkronos) - "Per me è una cosa brutta, il calcio è lo sport più seguito al mondo, più amato, perché dà la possibilità qualche volta alle squadre piccole di vincere contro le grand ...E' una brutta cosa" Non piace a Sinisa Mihajlovic la Superlega di cui tanto si discute ... perché toglie la possibilità alle piccole di battere le grandi". Secondo il tecnico del Bologna, viene meno l ...