Banfi: 'La SuperLega nel pallone come l'allenatore Oronzo Canà' (Di martedì 20 aprile 2021) 'Altro che allenatore nel pallone... qui non è il mio Oronzo Canà ma sono proprio quei grandi club a essere finiti nel pallone... e con loro rischiano di esserlo anche i tifosi, che non ci capiranno ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) 'Altro chenel... qui non è il mioma sono proprio quei grandi club a essere finiti nel... e con loro rischiano di esserlo anche i tifosi, che non ci capiranno ...

Advertising

leggoit : Banfi: «La SuperLega nel pallone come l'allenatore Oronzo Canà» - zazoomblog : Banfi: “La Superlega nel pallone come l’allenatore Oronzo Canà” - #Banfi: #Superlega #pallone - KobeNewz : RT @FulvioPaglia: Al momento sulla SuperLega non si sono espressi: il pupazzo Gnappo, Mal dei Primitives, Lino Banfi, il portiere di Un Pos… - TizianaTesta : RT @FulvioPaglia: Al momento sulla SuperLega non si sono espressi: il pupazzo Gnappo, Mal dei Primitives, Lino Banfi, il portiere di Un Pos… - SimoneCosimi : RT @FulvioPaglia: Al momento sulla SuperLega non si sono espressi: il pupazzo Gnappo, Mal dei Primitives, Lino Banfi, il portiere di Un Pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Banfi SuperLega Banfi: 'La SuperLega nel pallone come l'allenatore Oronzo Canà' È il giudizio sulla Superlega di calcio affidato all'AdnKronos da Lino Banfi, attore pugliese e tifoso della Roma, celebre protagonista del film - cult 'L'allenatore nel pallone'. 'Un torneo solo per ...

Banfi: 'La SuperLega nel pallone come l'allenatore Oronzo Canà' È il giudizio sulla Superlega di calcio affidato all'AdnKronos da Lino Banfi, attore pugliese e tifoso della Roma, celebre protagonista del film - cult 'L'allenatore nel pallone'. 'Un torneo solo per ...

Banfi: "La Superlega nel pallone come l'allenatore Oronzo Canà" Yahoo Finanza Banfi: «La SuperLega nel pallone come l'allenatore Oronzo Canà» «Altro che allenatore nel pallone... qui non è il mio Oronzo Canà ma sono proprio quei grandi club a essere finiti nel pallone... e con loro rischiano di esserlo anche i ...

Calciomercato Juventus – Primo colpo per la Superlega: “Accordo totale” Un tassello fondamentale della Juve del futuro, potrebbe essere davvero ad un passo<<< Un super campionato in sui si dovrebbero sfidare le super potenze calcistiche europee. Nelle ultime ore è arrivat ...

È il giudizio sulladi calcio affidato all'AdnKronos da Lino, attore pugliese e tifoso della Roma, celebre protagonista del film - cult 'L'allenatore nel pallone'. 'Un torneo solo per ...È il giudizio sulladi calcio affidato all'AdnKronos da Lino, attore pugliese e tifoso della Roma, celebre protagonista del film - cult 'L'allenatore nel pallone'. 'Un torneo solo per ...«Altro che allenatore nel pallone... qui non è il mio Oronzo Canà ma sono proprio quei grandi club a essere finiti nel pallone... e con loro rischiano di esserlo anche i ...Un tassello fondamentale della Juve del futuro, potrebbe essere davvero ad un passo<<< Un super campionato in sui si dovrebbero sfidare le super potenze calcistiche europee. Nelle ultime ore è arrivat ...