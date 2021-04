Atp Finals, la Race per Torino 2021 aggiornata: Sinner sogna la qualificazione (Di martedì 20 aprile 2021) La classifica della Race per Torino 2021 aggiornata settimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannik Sinner può alimentare il suo sogno chiamato Atp Finals. L’azzurro è attualmente al settimo posto e, visto il livello di tennis espresso in quest’avvio di stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per la qualificazione fino alla fine. Al comando c’è Stefanos Tsitsipas, complice la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo, seguito da Andrej Rublev. I due finalisti dell’Australian Open Novak Djokovic e Daniil Medvedev completano la Top 5 insieme al vincitore del Mille di Miami Hubert Hurkacz. Oltre a Sinner, i colori ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) La classifica dellapersettimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannikpuò alimentare il suo sogno chiamato Atp. L’azzurro è attualmente al settimo posto e, visto il livello di tennis espresso in quest’avvio di stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per lafino alla fine. Al comando c’è Stefanos Tsitsipas, complice la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo, seguito da Andrej Rublev. I due finalisti dell’Australian Open Novak Djokovic e Daniil Medvedev completano la Top 5 insieme al vincitore del Mille di Miami Hubert Hurkacz. Oltre a, i colori ...

Advertising

sportface2016 : #AtpFinals, la Race per Torino 2021 aggiornata: #Sinner sogna la qualificazione - Mur_Mur75 : @frigiola @marifcinter Wimbledon o US open sono molto più interessanti delle ATP Finals, il cui appeal è dovuto sol… - athijarvi : @LaDialettica Sinner in cham... scusa alle atp finals direttamente - thinkingitsfree : @stebellentani Quello che non considerano è che il calcio è uno sport popolare e non elitario, faccio esempio del t… - micheledefeo : RT @fabridef: Un po’ come fare le Atp Finals tutto l’anno, ma con i tennisti fondatori che scelgono chi far partecipare. #SuperLega -