Atp Barcellona 2021, Jannik Sinner agli ottavi senza problemi: Gerasimov battuto in due set (Di martedì 20 aprile 2021) Prestazione convincente di Jannik Sinner all’esordio nel torneo Atp 500 di Barcellona 2021. L’azzurro, alla prima partita da top-20 del ranking mondiale, ha battuto il bielorusso Egor Gerasimov con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Prestazione molto solida dell’altoatesino, che adesso agli ottavi di finale sfiderà per la terza volta in stagione Roberto Bautista-Agut. La cronaca – Fin dai primi minuti appare evidente come Gerasimov voglia evitare scambi prolungati, mentre Sinner dopo un rodaggio iniziale comincia a sentire meglio la palla su entrambi i lati. Grande rendimento al servizio per Jannik, che in tutto il primo set perde un solo punto con la prima palla. Il bielorusso ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Prestazione convincente diall’esordio nel torneo Atp 500 di. L’azzurro, alla prima partita da top-20 del ranking mondiale, hail bielorusso Egorcon il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Prestazione molto solida dell’altoatesino, che adessodi finale sfiderà per la terza volta in stagione Roberto Bautista-Agut. La cronaca – Fin dai primi minuti appare evidente comevoglia evitare scambi prolungati, mentredopo un rodaggio iniziale comincia a sentire meglio la palla su entrambi i lati. Grande rendimento al servizio per, che in tutto il primo set perde un solo punto con la prima palla. Il bielorusso ...

Advertising

SuperTennisTv : .@janniksin agli ottavi di finale dell'ATP di Barcellona superando Gerasimov per 6-3 6-2! ?? #tennis #BCNOpenBS - sportface2016 : #Tennis #AtpBarcellona Jannik #Sinner batte in due set Gerasimov e si qualifica per gli ottavi di finale - infoitsport : Atp 500 Barcellona, Sinner sfida Gersimov. Musetti supera Lopez - TennisWorldit : Atp Barcellona - Tutto facile per Sinner. Mager piega Djere a Belgrado - Tomas1374 : Talmente impallati con sta #SuperLega che non scrivono della vittoria di #Sinner all’ATP di Barcellona Ve lo dico io... -