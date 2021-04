Agnelli | “Con la Super Lega vinceranno sempre le stesse? È così da ottant’anni”

(Di martedì 20 aprile 2021) Non si placa il botta e risposta tra ladi Serie A e Andrea, in seguito alla nascita della. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel corso dell’assemblea distraordinario voluto dai club all’accusa dei club che con 350 milioni all’anno avrebbero vintole, il presidente della Juventus avrebberisposto: “Ma èda, mi pare”. Un risposta che inevitabilmente avrebbe mandato gli altri partecipanti alla conference call su tutte le furie. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

forumJuventus : Franco Carraro “L’Uefa ha fallito, ora apra il dialogo con le società. Ceferin deve ricordarsi che Agnelli è il pre… - Agenzia_Ansa : #FlorentinoPerez, n.1 del Real Madrid e della neo nata Superlega, difende il progetto. 'Non lo faccio per salvare… - Corriere : La svolta è iniziata con un incontro a Casa Milan tra il presidente dell’Inter Zhang, quello della Juve Agnelli e l… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #SuperLega: la ricostruzione secondo #LaRepubblica dell'assemblea di #Lega ?? Ecco le parole di #Agnelli #LeBombeDiVlad… - BombeDiVlad : ?? #SuperLega: la ricostruzione secondo #LaRepubblica dell'assemblea di #Lega ?? Ecco le parole di #Agnelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Con

... entrambesede nella neutrale Svizzera. Prende il nome di Superlega ed è stata fortemente voluta da Florentino Perez , presidente eletto del Real Madrid, e Andrea, presidente e ...... non è una società indebitata e finora è in regolagli stipendi e bilanci. Nella sollevazione generale contro, l'autore generale di questo enorme blitz, non c'è però De Laurentiis. Il ...dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi. 19 Aprile 2021 23:13. Superlega, Urbano Cairo durissimo al termine della riunione della Lega Serie A: il pre ...L’adesione a questo progetto pone gli stessi club al di fuori dal contesto riconosciuto dalla Fifa” Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è stato il più criticato. Il presidente federale Gabriele ...