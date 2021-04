Adani, Cassano, la Superlega e il calcio come religione (Di martedì 20 aprile 2021) Amo il calcio da sempre, come il tennis, e poche altre cose allo stesso modo. Ho sempre cercato di ritrovare qualcosa dell’essenza di questi due sport anche nella scrittura, o in altri modi che non fossero il praticarli o il vederli giocare. Ho cercato sempre di capire, ad esempio, da dove nascesse il talento che poi si vede sul campo. Con risultati scarsi. Ogni libro sul calcio (almeno quelli che ho letto) mi lascia sempre qualcosa di non detto: sì certo la cronaca, sì la descrizione dei momenti topici, ma qualcosa che fosse allo stesso tempo tecnico ed emotivo difficilmente l’ho trovata. Non parliamo dei talk show calcistici, o delle interviste del post-partita, con risposte del tipo: “fino al 70’ avevamo tenuto”, che è un po’ come dire: “prima di morire, era vivo”, insomma la fiera della tautologia. Mai un’analisi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Amo ilda sempre,il tennis, e poche altre cose allo stesso modo. Ho sempre cercato di ritrovare qualcosa dell’essenza di questi due sport anche nella scrittura, o in altri modi che non fossero il praticarli o il vederli giocare. Ho cercato sempre di capire, ad esempio, da dove nascesse il talento che poi si vede sul campo. Con risultati scarsi. Ogni libro sul(almeno quelli che ho letto) mi lascia sempre qualcosa di non detto: sì certo la cronaca, sì la descrizione dei momenti topici, ma qualcosa che fosse allo stesso tempo tecnico ed emotivo difficilmente l’ho trovata. Non parliamo dei talk show calcistici, o delle interviste del post-partita, con risposte del tipo: “fino al 70’ avevamo tenuto”, che è un po’dire: “prima di morire, era vivo”, insomma la fiera della tautologia. Mai un’analisi ...

