xCloud arriva su iOS e PC via browser. Al via la beta su invito anche in Italia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Per adesso sarà unasu, che arriverà direttamente da Microsoft e toccherà progressivamente gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate dei 22 Paesi supportati. Si potrà giocare su PC e iOS via web....

Advertising

misteruplay2016 : xCloud per PC e iOS: arriva la beta test per i membri di Xbox Game Pass Ultimate - stefanodonadio : La beta di xCloud di Microsoft arriva su iOS domani - spidermac : La beta di xCloud di Microsoft arriva su iOS domani -

Ultime Notizie dalla rete : xCloud arriva

Everyeye Videogiochi

Ebbene, Amazonin soccorso di questa fetta di utenza. La compagnia, infatti, ha appena ... ovviamente: Google Stadia edi Microsoft l'hanno resa disponibile da un po', e nel caso di ...... in effetti, non sono comodi per tutti i giocatori, soprattutto se sidal gaming su console ...in una versione tutta dedicata al più recente servizio di gaming in streaming Microsoft. " ...Per adesso sarà una beta su invito, che arriverà direttamente da Microsoft e toccherà progressivamente gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate dei 22 Paesi supportati. Si potrà giocare su PC e i ...L'accesso al servizio sarà possibile agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate che sono stati invitati tramite browser Edge, Chrome e Safari.