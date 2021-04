WiFi Serie A TIM, on air il nuovo spot per il calcio in streaming (Di lunedì 19 aprile 2021) Per vivere al meglio le emozioni del calcio in streaming TIM mette a disposizione dei propri clienti il modem ‘WiFi Serie A TIM’. Grazie alla connettività TIM e alle potenzialità di questo device si potrà vivere in casa la migliore esperienza per vedere eventi sportivi e... Leggi su digital-news (Di lunedì 19 aprile 2021) Per vivere al meglio le emozioni delinTIM mette a disposizione dei propri clienti il modem ‘A TIM’. Grazie alla connettività TIM e alle potenzialità di questo device si potrà vivere in casa la migliore esperienza per vedere eventi sportivi e...

