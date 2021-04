Video di Beppe Grillo per difendere il figlio dall’accusa di stupro, è una furia: “Arrestate anche a me” (Di lunedì 19 aprile 2021) Beppe Grillo furioso in un Video condiviso dai suoi canali. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un breve filmato in cui difende il figlio Ciro dall’accusa di stupro, fatto per il quale è sotto i riflettori da ormai due anni. Grillo se la prende con la descrizione di “stupratori seriali” che i giornali avrebbero fatto del figlio e degli amici, ma nel farlo scivola nel victim-blaming. figlio di Beppe Grillo accusato di stupro: i fatti La vicenda risale alla fine di agosto del 2019. Secondo le ricostruzioni, Ciro Grillo e 3 amici si sarebbero macchiato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane di 19 anni. Tutto sarebbe accaduto nella ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021)furioso in uncondiviso dai suoi canali. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un breve filmato in cui difende ilCirodi, fatto per il quale è sotto i riflettori da ormai due anni.se la prende con la descrizione di “stupratori seriali” che i giornali avrebbero fatto dele degli amici, ma nel farlo scivola nel victim-blaming.diaccusato di: i fatti La vicenda risale alla fine di agosto del 2019. Secondo le ricostruzioni, Ciroe 3 amici si sarebbero macchiato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane di 19 anni. Tutto sarebbe accaduto nella ...

