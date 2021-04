Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)DEL 19 APRILEORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL RACCODO ANULARE IN ESTERNA DOVE A CAUSA DI UN INCIENTE CI SONO CODE A TRATTI TRA L’ARDEATINA E L’A24-TERAMO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA SULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA IN DIREZIONESULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA MALAGROTTA E VIA DI BRAVA IN DIREZIONECODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIE DI DUE PONTI IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE SU VIA ANAGNINA TRA VIA DI CASAL MORENA E VIA DI CAMPONO DIREZIONESULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI ...