Un microchip sottopelle che "prevede" il Covid

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un medico specializzato in malattie infettive che lavorava nell'esercito americano ha svelato il nuovo progetto del Pentagono. "Sfidiamo la comunità di ricerca a trovare soluzioni che possano suonare come fantascienza"

Key4biz.it

"È un sensore tipo spia del motore" Hepburn ha paragonato il propriodiagnostico alla " spia del motore " di un'auto. " È un sensore ", ha detto Hepburn al corrispondente della CBS Bill ......un vero passaggio di proprietà Se entriamo in possesso di un cane con il micro chipè ... Da quando esiste ilEsiste dal 2004 ed è obbligatorio che il veterinario lo inserisca. I ...Un medico specializzato in malattie infettive che lavorava nell'esercito americano ha svelato il nuovo progetto del Pentagono. "Sfidiamo la comunità di ricerca a trovare soluzioni che possano suonare ...Pentagono, microchip sottopelle Covid catcher: lo individua prima che arrivino i sintomi, ma le truppe Usa non vogliono essere telecontrollati ...