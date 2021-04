Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 07:10 (Di lunedì 19 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale in promozione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio per la lotta alla pandemia si apre una nuova fase lo sottolinea il ministro speranza e vaccinate in Italia superano i 15 milioni e dall’Unione Europea arriva l’annuncio dell’arrivo imminente di 54 milioni di dosi dei 4 farmaci finora approvati tre volte di più di quelli ricevuti finora lo ha detto il commissario europeo per il mercato interno terribile ton sottolineando che questo permetterà di vaccinare il 70% degli adulti entro luglio secondo la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini l’immunità di gregge potrà così essere raggiunta ad agosto-settembre attesa per domani la decisione dell’ema sul vaccino Johnson & Johnson aumentano gli studenti a scuola in presenza con il passaggioarancione della campagna il Trentino anticipa l’accesso a bar ristoranti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)dailynews radiogiornale in promozione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio per la lotta alla pandemia si apre una nuova fase lo sottolinea il ministro speranza e vaccinate in Italia superano i 15 milioni e dall’Unione Europea arriva l’annuncio dell’arrivo imminente di 54 milioni di dosi dei 4 farmaci finora approvati tre volte di più di quelli ricevuti finora lo ha detto il commissario europeo per il mercato interno terribile ton sottolineando che questo permetterà di vaccinare il 70% degli adulti entro luglio secondo la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini l’immunità di gregge potrà così essere raggiunta ad agosto-settembre attesa per domani la decisione dell’ema sul vaccino Johnson & Johnson aumentano gli studenti a scuola in presenza con il passaggioarancione della campagna il Trentino anticipa l’accesso a bar ristoranti ...

