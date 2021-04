Ultima fu l'Atalanta. La Super League può spegnere le favole del calcio (Di lunedì 19 aprile 2021) Solo un anno fa il presidente della Juventus Andrea Agnelli dichiarava: “Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla Champions. Giusto o meno, penso poi alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori. Con tutte le conseguenze del caso a livello economico. Bisogna proteggere gli investimenti e i costi”. Un anno dopo l’Atalanta torna a battere la Juventus dopo vent’anni e la Supera in classifica, mettendone in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. Non succedeva dal febbraio del 2001, con goal della rimonta firmato Nicola Ventola, e potrebbe non accadere più, per via di una prossima clamorosa disparità ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Solo un anno fa il presidente della Juventus Andrea Agnelli dichiarava: “Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla Champions. Giusto o meno, penso poi alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori. Con tutte le conseguenze del caso a livello economico. Bisogna proteggere gli investimenti e i costi”. Un anno dopo l’torna a battere la Juventus dopo vent’anni e laa in classifica, mettendone in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions. Non succedeva dal febbraio del 2001, con goal della rimonta firmato Nicola Ventola, e potrebbe non accadere più, per via di una prossima clamorosa disparità ...

