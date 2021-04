Traffico Roma del 19-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio hai ben trovati dalla redazione prudenza sul grande raccordo anulare dove In quest’ultima ora un incidente ha creato ulteriori disagi tra Cassia e Flaminia in carreggiata interna mentre sul esterna la circolazione sostenuta tra laFiumicino e la Casilina aumentano gli spostamenti su via del Foro Italico per chi proviene Olimpico tra Corso di Francia e la Salariaanche sulla tangenziale est tra via Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanni in città prestare attenzione per un incidente in via Tuscolana Sul cavalcavia altezza stazione Anagnina Provenendo dalla Graintenso su via Salaria tra il raccordo anulare via dei Prati Fiscali In entrambe le direzioni rallentamenti anche su via Flaminia Nuova Provenendo dal centro città infine a causa del maltempo ...