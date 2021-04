Traffico Roma del 19-04-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati incidente sul Raccordo Anulare provoca coda in carreggiata esterna a partire ormai dalla Casilina fino alla rustica rallentamenti perinvece sono segnalati sulla carreggiata interna trasud e Appiain coda sulla diramazione diSud a partire da Torrenova per immettersi sul Raccordo Anulare rallentato ilsulla tangenziale sulla sopraelevata di viale Castrense verso San Giovanni forti rallentamenti in direzione del centro sono poi segnalati su via Cassia tra via braccianense via Trionfale sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe e su via Flaminia tra Saxa Rubra e via dei Due Ponti rallentato ilsu via Nomentana 3 Tor Lupara e Colleverde rallentamenti poi su ...