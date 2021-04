Tour of the Alps, Gianni Moscon riaccende la fiammella della speranza per l’Italia. Non sia un caso isolato (Di lunedì 19 aprile 2021) Gianni Moscon è tornato in gara oggi, dopo due mesi passati ai box, e ha subito trovato un successo che gli mancava da ottobre 2018. Il Trattore della Val di Non si è imposto a Innsbruck, sul traguardo della frazione inaugurale del Tour of the Alps 2021, battendo in uno sprint a due il giovane norvegese Idar Andersen. Questo trionfo, per il corridore del Team Ineos, deve fungere da punto di partenza per tornare a essere l’atleta ammirato nel 2018 e, soprattutto, nel 2017, quando si giocò il podio sia al Giro di Lombardia che alla Parigi-Roubaix. Forte sul passo e dotato di scatto fulmineo, Gianni Moscon è, probabilmente, il più grande talento prodotto dal ciclismo italiano negli anni ’90. Il trentino ha dimostrato di avere le carte in regole per ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021)è tornato in gara oggi, dopo due mesi passati ai box, e ha subito trovato un successo che gli mancava da ottobre 2018. Il TrattoreVal di Non si è imposto a Innsbruck, sul traguardofrazione inaugurale delof the2021, battendo in uno sprint a due il giovane norvegese Idar Andersen. Questo trionfo, per il corridore del Team Ineos, deve fungere da punto di partenza per tornare a essere l’atleta ammirato nel 2018 e, soprattutto, nel 2017, quando si giocò il podio sia al Giro di Lombardia che alla Parigi-Roubaix. Forte sul passo e dotato di scatto fulmineo,è, probabilmente, il più grande talento prodotto dal ciclismo italiano negli anni ’90. Il trentino ha dimostrato di avere le carte in regole per ...

Advertising

Gazzetta_it : Tour of the #Alps, a #Innsbruck rinasce #Moscon: che colpo di mano nel finale - fairy_taen : RT @SottonaPerHobi: Se nel prossimo tour non ci siamo li faccio diventare tutti pelati cazzo I vote #BTSARMY for #BestFanArmy at the 2021… - clevermelon : the fact that io non seguivo harry durante hs1 e mi sono persa il suo primo tour piccolo in posti super intimi con… - sottonadeibitti : RT @SottonaPerHobi: Se nel prossimo tour non ci siamo li faccio diventare tutti pelati cazzo I vote #BTSARMY for #BestFanArmy at the 2021… - AndreaGottardo1 : RT @Eurosport_IT: 911 GIORNI DOPO ???? Il 'trattore' Gianni Moscon si aggiudica la prima tappa del Tour of the Alps e ritrova una vittoria c… -