(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSono gli uffici distrettuali diad aver fatto luce suldel collaboratore di giustizia Carmine Amoruso, avvenuto lo scorso 13 aprile a San Marzano sul Sarno nell’ambito di una maxi inchiesta che ha rivelato l’esistenza di due grossiche facevano riferimento a Giuseppe Giuliano che ha preso le redini sul territorio di Giugliano ed un secondo gruppo che faceva riferimento a Rosario Giuliano che ha legami piuttosto stretti con le aree dell’agro nocerinosarnese, Pagani, Scafati e zone limitrofe ma anche l’area di Eboli. E’ stato Rosario Giuliano, uscito dal carcere in libertà vigilata, a decidere l’di Carmine Amoruso, ma non per motivi relativi alle sue dichiarazioni di ...

Advertising

PornoNoblogs : @Leleprox Nessuno stupore, ma non normalizziamo il tentato omicidio come se fosse una cosa irrilevante - anteprima24 : ** Tentato omicidio di un pentito: Dda di Napoli e #Salerno rilevano due gruppi criminali **… - RTAlive1 : Agguato Amoruso, fermate due persone: indiziate di delitto e tentato omicidio - KRISKSB : @Alessan04483079 @ItalyMFA @brubenasich @navalny Il tentato omicidio (da imputare a chi?... Mandante, esecutore,...… - Alessan04483079 : @KRISKSB @ItalyMFA @brubenasich @navalny Prima guerra del golfo autorizzata dalle nazioni unite. Supporto aereo e t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tentato omicidio

Manfredonia News

Mentre il patrigno soffriva straziante nel soggiorno, il giovane avrebbedi soffocare la ... i ristoratori chiedono giustizia: A1 bloccata da una protesta, investiti due manifestanti...Due persone sono state fermate dai carabinieri di Nocera Inferiore e dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno per ilavvenuto martedì scorso a San Marzano sul Sarno. In quella circostanza erano stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco contro un'auto sulla quale viaggiavano un 36enne ed il ...Sono gli uffici distrettuali di Salerno e Napoli ad aver fatto luce sul tentato omicidio del collaboratore di giustizia Carmine Amoruso, avvenuto lo scorso 13 aprile a San Marzano sul Sarno nell’ambit ...I medici ritengono che Biagio Di Grazia non sia più in pericolo di vita. Intanto si lavora per capire cosa è accaduto in uno dei cortili del quartiere, dove convivono gli interessi dei Santapaola e de ...