Superlega, membro esecutivo Uefa: "Real, City e Chelsea probabilmente espulse da semifinali Champions"

"I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo". Lo riferisce il membro dell'esecutivo Uefa, Jesper Moller, che spiega a un'emittente danese come le squadre in corsa in Champions League ma tra le fondatrici della nuova Superlega, vale a dire Real Madrid, Manchester City e Chelsea, potranno essere espulsi a stagione in corso dalla competizione: "Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario", aggiunge Moller, che è anche numero uno della federcalcio danese.

