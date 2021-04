**Superlega: Giovanni Minoli, ‘è una cosa orrenda, una scelta fatta per i soldi’** (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – La Superlega? “Mi sono fatto l’idea che è una cosa orrenda. Il calcio è uno sport popolare, i tifosi sono il popolo. La Superlega è una scelta di soldi per ricchi”. E’ il giudizio senza appello a proposito della Superlega espresso all’AdnKronos dal giornalista Giovanni Minoli, tifoso juventino. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – La Superlega? “Mi sono fatto l’idea che è una. Il calcio è uno sport popolare, i tifosi sono il popolo. La Superlega è unadi soldi per ricchi”. E’ il giudizio senza appello a proposito della Superlega espresso all’AdnKronos dal giornalista, tifoso juventino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

