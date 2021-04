Superlega | ecco perché Amadeus è favorevole ai cambiamenti

(Di lunedì 19 aprile 2021)alla creazione della. Il conduttore si è espresso in merito alla vicenda che coinvolgerà venti club europei, esprimendo il suo favore nei confronti della creazione di questa nuova competizionepotrebbe fare crescere spettatori e incassi. Le dichiarazioni diIl conduttore di Sanremo, da sempre grande appassionato di calcio, si esprime a favore della. “Mi sto documentando per capire meglio”, ha dichiarato “ma, generalmente, sonoaise aggiungono interesse, aumentando spettatori e incassi“. Che cos’è la? Lache tanto sta facendo discutere gli appassionati di calcio nelle ultime 24 ore è una nuova ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dodici club europei di calcio fondano la #SuperLeague. Ci sono anche Inter, Juve e Milan. Ecco di cosa si tratta e… - Eurosport_IT : LA NUOVA SUPER LEAGUE È REALTÀ ?????? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova competizione europea ???… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? Ma siete pazzi? La #Superlega uccide il calcio ?? Paradiso Dea, inferno #Juve… - Goldrake1810 : RT @sedrani_l: Ve lo ricordate '.. a casa mia.. nel mio salotto espongo le foto che più mi piacciono...'.. ecco mi sa che si è fatto l'atti… - TUTTOJUVE_COM : Financial Times, ecco dove sarà trasmessa la Superlega -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega ecco

Super Lega, parla Mario Draghiil punto di vista ufficiale di Palazzo Chigi sulla questione ...- si legge in una nota - segue con attenzione il dibattito intorno al progetto dellacalcio ...Laè il tradimento del sogno democratico (di G. Del Vecchio) Super Lega, il Recovery del calcio non è per tuttiROMA - No alla Superlega da Salvini, Letta e Conte. Anche il mondo della politica si schiera contro questa iniziativa, annunciata nella notte. Ecco cosa dice il ...Le tre semifinaliste saranno probabilmente espulse dalla massima competizione europea per aver aderito alla superlega. Ecco le dichiarazioni del membro Uefa Jesper Moller: “I club devono andarsene e ...