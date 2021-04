Sicurezza nei locali notturni 'ndrangheta? Non ci sono prove (Di lunedì 19 aprile 2021) Non ci sono prove concordanti e sufficienti per ritenere che la 'ndrangheta abbia allungato i propri tentacoli sul servizio della Sicurezza dei locali notturni del Comasco, come il Modà di Erba, e ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 aprile 2021) Non ciconcordanti e sufficienti per ritenere che la 'abbia allungato i propri tentacoli sul servizio delladeidel Comasco, come il Modà di Erba, e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ristoranti, cinema e palestre. Varate le linee guida delle Regioni. Dalla Conferenza delle Regioni riapertura di al… - vitocrimi : Finalmente nel nostro Paese ci sono le condizioni per riavviare il percorso di aperture: per ripartire. Andiamo ava… - benjamn_boliche : Voglio esprime una mia opinione sul far ritornare tutta #Italia a #scuola al 100%: è una follia, si rischia un’inna… - Side73Dark : RT @gzibordi: comunque, gli studi pubblicati su efficacia e sicurezza del vaccino BNtech-Pfizer, sono di gente che prende soldi da Pfizer.… - ValoreConsultin : CCIAA Caserta | Bando #Ripartenza Sicura 2021 La CCIAA di #Caserta supporta la ripresa economica del territorio ne… -