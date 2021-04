Roma | violenta grandinata sulla Capitale | imbiancate strade e tetti – Video

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un violento nubifragio accompagnato da un vento fortissimo, che si è subito trasformato in una forte, ha imbiancato lee idi. La grandine ha costretto automobilisti e conducenti di motorini a fermarsi e a ripararsi. Diversi quartieri dellasono apparsi letteralmente ricoperti di bianco, tanto da far sembrare che avesse nevicato: i Parioli, il Salario, il quartiere Nomentano e tutto il versante nord-est della. I social impazziti, intasati da riprese e foto dell’evento fuori stagione. Terminata la prima ondata di maltempo la grandine ha lasciato il posto al temporale, con un nubifragio che ha continuato ad abbattersicittà accompagnato da tuoni e fulmini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

, 19 aprile 2021 Unagrandinata ha imbiancato le strade i, creando stupore tra i cittadini che hanno immortalato l'avvenimento con decine di video sui social. Ecco le immagini di ...Dopo l'allerta meteo di ieri nella Regione Lazio, ora unagrandinata si è scatenata sulla Capitale e ha 'imbiancato' più zone di(Esquilino, quartiere Nomentano, Salario, Trieste, Trieste, ...La fermata Termini è temporaneamente sospesa a causa di danni da maltempo, informa Atac su Twitter. Per questo gli utenti sono invitati ad utilizzare la fermata Repubblica. È attiva invece la fermata ...