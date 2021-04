Riaperture, la rabbia dei parchi a tema: "Noi discriminati" (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano - parchi a tema chiusi fino all'1 luglio. E' questa la data nel cronoprogramma del presidente del Consiglio , Mario Draghi , che porta a graduali Riaperture verso la tanto desiderata ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano -chiusi fino all'1 luglio. E' questa la data nel cronoprogramma del presidente del Consiglio , Mario Draghi , che porta a gradualiverso la tanto desiderata ...

Advertising

qn_giorno : #Covid, riaperture, la rabbia dei parchi a tema: 'Noi discriminati' - MariaLu91149151 : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 1 (grazie a @strange_days_82) La politica scherza sulla pelle e sulla r… - IoTempesta : RT @erretti42: “Come sta succedendo con le riaperture, decise sull’onda della rabbia? Prevale l’interesse economico sul destino del più deb… - alborama : RT @ivocamic: MA QUALI #RIAPERTURE 'È una presa in giro: non ci saranno riaperture almeno fino al #2giugno'. La rabbia esploderà presto SPA… - frant42 : RT @ivocamic: MA QUALI #RIAPERTURE 'È una presa in giro: non ci saranno riaperture almeno fino al #2giugno'. La rabbia esploderà presto SPA… -