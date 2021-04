Quando cambia l’orario del coprifuoco: “Allungare di un’ora per cenare ai ristoranti la sera” (Di lunedì 19 aprile 2021) Quando cambia l’orario del coprifuoco? E’ questo uno dei temi più dibattuti nelle ultime ore in vista della (parziale) riapertura del prossimo 26 aprile. Mentre il Governo è al lavoro per mettere nero su bianco il nuovo Decreto c’è chi spinge infatti per far sì che venga prolungato l’orario del coprifuoco. Sì perché se da un lato si sta lavorando per definire le regole che consentiranno ad esempio ai ristoranti di riaprire almeno in zona gialla quello del coprifuoco è uno dei “paletti” che non subirà modifiche, almeno nella fase iniziale. Quando cambia l’orario del coprifuoco, la proposta: “Allungare di un’ora per cenare ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021)del? E’ questo uno dei temi più dibattuti nelle ultime ore in vista della (parziale) riapertura del prossimo 26 aprile. Mentre il Governo è al lavoro per mettere nero su bianco il nuovo Decreto c’è chi spinge infatti per far sì che venga prolungatodel. Sì perché se da un lato si sta lavorando per definire le regole che consentiranno ad esempio aidi riaprire almeno in zona gialla quello delè uno dei “paletti” che non subirà modifiche, almeno nella fase iniziale.del, la proposta: “diperai ...

Advertising

fedefederossi : Il momento più bello sarà quando riuscirete ad ignorare tutto questo, ma c’è un tempo per tutto. Io a 15 anni ero l… - CorriereCitta : Quando cambia l’orario del coprifuoco: “Allungare di un’ora per cenare ai ristoranti la sera” - deddyrosa3 : @pillowtalkxzay Ormai sam è un genio perché cambia le coreografie quando lo fece Martina per di più per colpa di Lo… - DarcyloveLizzy : @Simy63957584 Vero se hai un profilo privato con 100 follower, quando sei a quasi 80mila e il profilo è non è priva… - calabrian19 : @titofaraci @laGreta_ di solito è quando uno degli amici cambia condizione sociale in meglio o in peggio.....chissà perchè -