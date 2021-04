Psichedelia Baxters | playlist ad alto tasso lisergico

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021)è una serie diin costruzione che pone uno sguardo sulla scena psichedelica mondiale. È di cadenza annuale e si basa su poche regole. La caratteristica principale è che predilige l’inserimento di nuovi artisti e garantisce un’offerta il più varia possibile. Cos’èè una serie diin costruzione che mira a proporre uno sguardo sulla scena psichedelica mondiale. È di cadenza annuale e si basa su poche regole. Ognideve essere composta da 20 brani, ogni brano non deve superare i 20 minuti di lunghezza. Inoltre per garantire un’offerta il più varia possibile, un musicista non può essere nuovamente eleggibile in un lasso di tempo inferiore ai 3 anni. Infine si predilige ...