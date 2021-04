Olimpiadi: Cio, 'importanti progressi in incontro commissione coordinamento' (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr.(Adnkronos) - "Malgrado le continue difficoltà legate alla pandemia Covid-19, il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha potuto mostrare i significativi progressi compiuti sin dalla scorsa riunione della commissione di coordinamento, tenutasi a settembre dello scorso anno". Lo scrive in una nota il Cio, a seguito del secondo incontro con la delegazione di Milano Cortina 2026, che ha avuto luogo "virtualmente" nel pomeriggio di oggi. "Dal nostro ultimo incontro di settembre 2020 -ha detto la presidente della commissione Sari Essayah al termine della riunione- il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha fatto grandi progressi nonostante la pandemia in corso. Il momento più evidente è stato rappresentato dal processo di selezione per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr.(Adnkronos) - "Malgrado le continue difficoltà legate alla pandemia Covid-19, il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha potuto mostrare i significativicompiuti sin dalla scorsa riunione delladi, tenutasi a settembre dello scorso anno". Lo scrive in una nota il Cio, a seguito del secondocon la delegazione di Milano Cortina 2026, che ha avuto luogo "virtualmente" nel pomeriggio di oggi. "Dal nostro ultimodi settembre 2020 -ha detto la presidente dellaSari Essayah al termine della riunione- il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha fatto grandinonostante la pandemia in corso. Il momento più evidente è stato rappresentato dal processo di selezione per il ...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Cio, 'importanti progressi in incontro commissione coordinamento'... - quadroCE : Son tutti bravi a fare l'NBA con il Draft degli altri che è un meccanismo paritario che creerebbe sicuramente più e… - GabrielliGio : @iclaudi0 @logansette @virginiaraggi @RiprendRoma @PoveraR Non c'è bisogno che faccia una ricerca sul web: ce l'ho… - infoitsport : Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero saltare, ma il Cio non ha un piano B - infoitsport : Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero saltare | ma il Cio non ha un piano B AGI -