Non è l’Arena, malore per Massimo Giletti: il conduttore vittima di un forte dolore addominale (Di lunedì 19 aprile 2021) Massimo Giletti durante Non è l’Arena domenica 18 aprile è stato vittima di un malore: ecco cosa è successo al noto conduttore di La7. Domenica 18 aprile 2021, i telespettatori di Non è l’Arena si sono preoccupati per il presentatore. Massimo Giletti, il conduttore dello show, durante la puntata è apparso sudato ed affaticato. Era L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 19 aprile 2021)durante Non èdomenica 18 aprile è statodi un: ecco cosa è successo al notodi La7. Domenica 18 aprile 2021, i telespettatori di Non èsi sono preoccupati per il presentatore., ildello show, durante la puntata è apparso sudato ed affaticato. Era L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

La7tv : #nonelarena La rivelazione di Zambon (ex OMS) a Non è l'Arena: 'L'OMS non dirà mai la verità sull'origine del virus' - La7tv : #nonelarena #Concorsopoli, Chiara Colosimo: 'Forse solo grazie a Non è l'Arena riusciremo a scardinare il meccanism… - lucianonobili : Dopo 5 anni di disastri, la #Raggi batte un nuovo record nelle figuracce. In un video ufficiale, prova ad intestars… - rontagnano : RT @Teresat73540673: Guardate tutti non é l'arena, Zambon cacciato dall'oms perché non si è piegato ai poteri forti, agli imbrogli. A non é… - cesarebrogi1 : RT @PivaEdoardo: le emorroidi bruciano Massimo Giletti, malore in diretta a Non è L'Arena: 'Vediamo se riusciamo a continuare' - Video - Il… -