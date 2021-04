Londra | Boris Johnson si serve una birra per celebrare le riaperture dei pub – Video

(Di lunedì 19 aprile 2021)si gode una pinta in un pub a Wolverhampton, la prima volta che lo fa pubblicamente da quando le restrizioni di Covid sono state allentate per consentire la riapertura dei luoghi di ospitalità con posti a sedere all’aperto. Il primo ministro avrebbe dovutola riapertura dei pub la scorsa settimana, ma la morte del duca di Edimburgo ha visto una settimana di lutto ufficiale durante la quale le presenze dei ministri del governo sono state limitate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un portavoce di JpMorgan aha confermato che la banca sosterrà finanziariamente l'operazione,... Il premier britannicoJohnson ha parlato di un progetto 'molto dannoso per il football'. L'...- Al campione della BrexitJohnson, questa Brexit in salsa calcistica (6 su 12 i club inglesi: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) proprio non va ...Boris Johnson si gode una pinta in un pub a Wolverhampton, la prima volta che lo fa pubblicamente da quando le restrizioni di Covid sono ...Una stroncatura all'idea nata da alcuni dei maggiori club europei (per l'Italia Juventus, Inter e Milan) simile a quella già espressa da Bruxelles, ma anche da Madrid, Parigi e Londra ...