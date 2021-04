Libia, perché Dabaiba deve incassare il voto sul Bilancio (Di lunedì 19 aprile 2021) Con una sessione plenaria a Tobruk, il parlamento libico HoR inizia a discutere oggi, lunedì 19 aprile, la legge di Bilancio. La prima manovra finanziaria unificata degli ultimi dieci anni, frutto del percorso di stabilizzazione avviato dal governo di unità nazionale guidato da Abdelhamid Dabaiba — primo ministro nominato attraverso il Foro di dialogo libico costruito dall’Onu sulla base del cessate il fuoco tra Tripolitania e Cirenaica. Dabaiba, che ha il compito di traghettare il Paese verso le elezioni del 24 dicembre, deve passare dal Bilancio. La Libia, per compiere i passi in avanti per la stabilizzazione da consolidare col voto, ha bisogno di fondi e per questo ha proposito un budget da 22 miliardi di dollari ed è pronto a discutere una serie di emendamenti che ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Con una sessione plenaria a Tobruk, il parlamento libico HoR inizia a discutere oggi, lunedì 19 aprile, la legge di. La prima manovra finanziaria unificata degli ultimi dieci anni, frutto del percorso di stabilizzazione avviato dal governo di unità nazionale guidato da Abdelhamid— primo ministro nominato attraverso il Foro di dialogo libico costruito dall’Onu sulla base del cessate il fuoco tra Tripolitania e Cirenaica., che ha il compito di traghettare il Paese verso le elezioni del 24 dicembre,passare dal. La, per compiere i passi in avanti per la stabilizzazione da consolidare col, ha bisogno di fondi e per questo ha proposito un budget da 22 miliardi di dollari ed è pronto a discutere una serie di emendamenti che ...

Advertising

MSF_ITALIA : Sommersi. I naufragi senza soccorso perché gli accordi con la #Libia perpetuano solo politiche disumane. L’inchiest… - StefanoFeltri : Ecco perché è stato scarcerato il trafficante di migranti 'Bija': una questione tutta politica di @nancyporsia - galarragajulio1 : RT @robertosaviano: Perché ormai è chiaro a tutti che, a prescindere dalla presenza delle Ong in mare, dalla Libia si parte lo stesso. Pull… - AntonellaChessa : RT @robertosaviano: Perché ormai è chiaro a tutti che, a prescindere dalla presenza delle Ong in mare, dalla Libia si parte lo stesso. Pull… - damy85twit : RT @robertosaviano: Perché ormai è chiaro a tutti che, a prescindere dalla presenza delle Ong in mare, dalla Libia si parte lo stesso. Pull… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia perché Lamorgese sui flussi di migranti: gestirli sottraendoli alla propaganda ... perché il fenomeno degli sbarchi è complesso. "Per questo presto andrò di nuovo in Libia e conto di ritornare in Tunisia anche con la commissaria Ue Johansson", spiega il ministro Lamorgese ...

Dall'Ucraina al Mar Nero, ecco la Putin strategy. Scrive Alli ... in particolare in Libia. Tutto questo era stato preceduto dal controllo, esercitato da decenni, ... che ho sempre preferito denominare "ad intensità variabile", perché essi vengono controllati nel loro ...

Dimissioni Conte, tempi, numeri e ministri sgraditi: ecco perché il premier può finire «bruciato» Corriere della Sera ...il fenomeno degli sbarchi è complesso. "Per questo presto andrò di nuovo ine conto di ritornare in Tunisia anche con la commissaria Ue Johansson", spiega il ministro Lamorgese ...... in particolare in. Tutto questo era stato preceduto dal controllo, esercitato da decenni, ... che ho sempre preferito denominare "ad intensità variabile",essi vengono controllati nel loro ...