La Superlega è il risultato della disperazione Scrive Giuliani

(Di lunedì 19 aprile 2021) La, annunciata ieri a tardissima sera da 12 fra i club più ricchi e importanti del vecchio continente, fra cui le italiane Juventus, Inter e Milan, è un tentativo un po’ volgare e parecchio disperato di forzare la mano all’Uefa. E pazienza se tutto questo accada infischiandosenestoria,tradizione,passione di centinaia di milioni di tifosi per lo sport più popolare al mondo. Il Covid ha drammaticamente accelerato il processo economico in atto da tempo: le big, con ben poche eccezioni, sono economicamente disastrate. Il Barcellona ha un miliardo di euro di debiti, le italiane hanno conti imbarazzanti, l’Inter anche i proprietari in fuga. Non hanno un futuro così come lo conosciamo e la pandemia le ha poste davanti a un bivio. Le pompose frasi dei vari Florentino Perez e Agnelli, al termine ...

Advertising

DrF4lken : @lamezzastagione @Giac_Ciap @BQuintavalli - peterkama : La SuperLega è talmente perfetta che combineranno pure i risultati ..per incassare al massimo devi anche accordarti… - maurizio_feli : @massimozampini Da interista mi fa schifo la superlega, uccide lo sport, non conta più il risultato sportivo ma ess… - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Gino Sirci: “Si è visto che cambiando il gioco e certe pedine il risultato ci ha premiato” - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega – Gino Sirci: “Si è visto che cambiando il gioco e certe pedine il risultato ci ha premiato” -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega risultato

... unsorprendente che aveva già creato degli attriti nello spogliatoio. Mourinho è il ... mentre il Tottenham compare già tra i club fondatori dellache potrebbe iniziare già il ...Napoli . Finale di 1 - 1 al 'Maradona' tra il Napoli e l'Inter .giusto per i due tempi e un equilibrio modificato dall'autorete di Handanovic e dal pari ... ma è rebus. La partita - ...Superlega cambia la Serie A? Come sarebbe la Serie A senza Juventus, Inter, Milan: le altre le vogliono fuori, ecco come cambierebbe serie A.NAPOLI - " Superlega? È una cosa che non mi sta bene, ma che cos'è? Un riconoscimento sportivo che non esiste e penso che non lo permetteranno... non ci credo". Non usa giri di parole Salvatore Bagni, ...