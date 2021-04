La Superlega c’è già | e non la si abbatte certo a colpi di retorica

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 aprile 2021) A noi Eduardo Galeano e Osvaldo Soriano, che non sono calciatori, ma gli autori più citati da quelli che si credono scrittori di football e non solo (a Soriano è intitolata la Nazionale italiana dei medesimi), ci hanno rovinato. Quello narrato dai due, uruguaiano il primo, argentino il secondo, è un calcio che, se mai esistito, è scomparso da decenni. Però quest’elegia del “futbol popular” ritorna sempre e a maggior ragione ora, in quasi tutti i commenti sull’odiata. Nell’aspro dibattito, quasi tutto a senso unico, vengono piazzati accenni a un calcio epico, leggendario, con il rigore più lungo del mondo, i campioni a piedi nudi, gli eroi tragici alla Moacir Barbosa, il portiere brasiliano del Maracanazo 1950, quando il maramaldo Uruguay sfilò con destrezza la Coppa Rimet al Brasile. Il tutto contrapposto a un calcio dittatoriale, becero, egoista. Ecco, ...