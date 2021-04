La posizione di Agnelli con la Uefa: il retroscena (Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia della fondazione della Superlega ha scosso il calcio: ecco il retroscena sulla posizione di Agnelli con la Uefa Nasce la Superlega: Juve, Inter e Milan figurano tra i 12 club fondatori. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio con i comunicati che si susseguono tra l’eccitamento e la delusione, soprattutto dei tifosi. La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena su Andrea Agnelli: sabato in Svizzera alla riunione dell’Esecutivo Uefa, il presidente della Juventus si è sfilato al momento di siglare il comunicato sul nuovo format della Champions League. Agnelli poi si è reso irreperibile alle telefonate della Uefa e intanto il progetto Superlega veniva alla luce. CLICCA PER NOTIZIE SULLA JUVENTUS L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) La notizia della fondazione della Superlega ha scosso il calcio: ecco ilsulladicon laNasce la Superlega: Juve, Inter e Milan figurano tra i 12 club fondatori. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio con i comunicati che si susseguono tra l’eccitamento e la delusione, soprattutto dei tifosi. La Gazzetta dello Sport rivela alcunisu Andrea: sabato in Svizzera alla riunione dell’Esecutivo, il presidente della Juventus si è sfilato al momento di siglare il comunicato sul nuovo format della Champions League.poi si è reso irreperibile alle telefonate dellae intanto il progetto Superlega veniva alla luce. CLICCA PER NOTIZIE SULLA JUVENTUS L'articolo proviene da ...

