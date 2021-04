Iv: Bellanova, 'con Lega? Rossi prende abbaglio, fatti parlano per noi' (2) (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - "Ci accusano da anni di essere di destra, ma -prosegue Bellanova- sono i fatti che parlano: il governo Renzi ha lasciato un paese migliore, in crescita, con più lavoro e più diritti. Dal Jobs Act alla legge sulle unioni civili, dal dopo di noi alla legge contro il caporalato. Riforme necessarie che nessuno a sinistra era mai riuscito a portare a casa". "Lo abbiamo fatto noi. E lo abbiamo fatto con il Pd. Ecco perché ritengo ingiuste le parole di Rossi. Non rendono merito all'impegno riformista del Governo Renzi, ma evidentemente neanche all'azione politica di quel Pd che insieme a noi festeggió i tanti risultati raggiunti. A meno che lo stesso Rossi non voglia etichettare chiunque abbia fatto parte di quel governo come uomini e donne di centro destra". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - "Ci accusano da anni di essere di destra, ma -prosegue- sono iche: il governo Renzi ha lasciato un paese migliore, in crescita, con più lavoro e più diritti. Dal Jobs Act alla legge sulle unioni civili, dal dopo di noi alla legge contro il caporalato. Riforme necessarie che nessuno a sinistra era mai riuscito a portare a casa". "Lo abbiamo fatto noi. E lo abbiamo fatto con il Pd. Ecco perché ritengo ingiuste le parole di. Non rendono merito all'impegno riformista del Governo Renzi, ma evidentemente neanche all'azione politica di quel Pd che insieme a noi festeggió i tanti risultati raggiunti. A meno che lo stessonon voglia etichettare chiunque abbia fatto parte di quel governo come uomini e donne di centro destra".

