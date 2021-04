Il Tottenham esonera Mourinho (Di lunedì 19 aprile 2021) Premier League, ufficiale l’esonero di José Mourinho: il Tottenham anticipa i tempi e affida la panchina a Ryan Mason. Nelle ore della nascita della Superlega è passata in secondo piano la notizia dell’esonero di José Mourinho, che lascia il Tottenham e paga evidentemente il settimo posto in classifica. Decisamente al di sotto rispetto alle aspettative di inizio stagione. La squadra passa sotto la guida di Ryan Mason. Di seguito il comunicato condiviso sul profilo Twitter ufficiale del Tottenham. The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021 Tottenham, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Premier League, ufficiale l’esonero di José: ilanticipa i tempi e affida la panchina a Ryan Mason. Nelle ore della nascita della Superlega è passata in secondo piano la notizia dell’esonero di José, che lascia ile paga evidentemente il settimo posto in classifica. Decisamente al di sotto rispetto alle aspettative di inizio stagione. La squadra passa sotto la guida di Ryan Mason. Di seguito il comunicato condiviso sul profilo Twitter ufficiale del. The Club can today announce that Joseand his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC #COYS—Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021, ...

Advertising

Eurosport_IT : Notizia clamorosa dal Tottenham: José #Mourinho OUT! ???? Per lo Special One si tratta del secondo esonero consecut… - giornaleradiofm : Calcio: il Tottenham esonera Mourinho: (ANSA) - ROMA, 19 APR - José Mourinho non è più il manager del Tottenham: il… - laziopress : Premier League, a sorpresa il Tottenham esonera Mourinho: il comunicato - serieAnews_com : ??Il #Tottenham esonera #Mourinho: #Mason al suo posto - bornjuventino : RT @Bea_Mary84: Quando pensate che alla Juve regni la confusione più totale provate a consolarvi pensando al Tottenham che esonera Mourinho… -