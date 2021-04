Il doodle di Google | Vera Gedroits | prima donna chirurgo in Russia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Chi è la donna in camice che oggi Google celebra con un doodle? Si tratta di Vera Gedroits, di cui ricorre il 151° anniversario della nascita. È stata la prima donna chirurgo militare in Russia e una delle prime a diventare professore di Chirurgia al mondo. Grazie alle sue innovazioni nel campo della Medicina e al suo lavoro impavido anche in tempo di guerra, ha salvato molte vite.

Google dedica un doodle a Vera Gedroits: prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mondo

Come raccontano le diverse riviste dell'epoca, spesso la donna oggi celebrata dal doodle era costretta a operare "in situazioni estreme, come in ospedali da campo allestiti dentro a vagoni". Vera Gedroits nell'anniversario del suo 151° anno dalla nascita, è stata la prima professoressa russa di chirurgia e la prima a operare in guerra. Una vita spesa sul campo di battaglia. I principali meriti legati a Vera Gedroits sono legati alla chirurgia militare in tempo di guerra. Non solo medico chirurgo.