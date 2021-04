I ristoratori mandano il traffico in tilt sull'A1: auto forza il blocco e colpisce un manifestante (Di lunedì 19 aprile 2021) Il video dell'accaduto è stato postato su fb dalla sigla 'Tutela nazionale imprese'. Per l'imprenditore solo un colpo alla spalla. Chiusa l'autostrada tra Firenze e il Valdarno, code ... Leggi su today (Di lunedì 19 aprile 2021) Il video dell'accaduto è stato postato su fb dalla sigla 'Tutela nazionale imprese'. Per l'imprenditore solo un colpo alla spalla. Chiusa l'strada tra Firenze e il Valdarno, code ...

Advertising

PalermoToday : I ristoratori mandano il traffico in tilt sull'A1: auto forza il blocco e colpisce un manifestante… - Today_it : I ristoratori mandano il traffico in tilt sull'A1: auto forza il blocco e colpisce un manifestante - GfMichelli : Voglio proprio vedere quanti artisti e ristoratori mandano via dei clienti paganti perché uno non è vaccinato.… - LucaFum88094639 : @sabrina__sf Speriamo di non passare luglio in lockdown. Ci sarà la guerra tra ristoratori e baristi per accaparrar… - caroliarita : RT @Mauro39531369: Piazza pulita,che palle questi ristoratori stellati,ma abbiamo solo loro in 'difficoltà' in Italia?loro si lamentano in… -