George Floyd | i giurati decidono se l’ex agente Derek Chauvin è colpevole | è il giorno delle arringhe finali

(Di lunedì 19 aprile 2021) È ildi accusa e difesa per il processo di, 46enne afroamericano che il 25 maggio 2020 ha perso la vita durante un fermo di polizia, con l’allorache lo ha immobilizzato a terra facendo pressione col ginocchio sulla nuca fino a quando l’uomo ha smesso di respirare. Ed è proprio suche dovranno esprimersi i, che decideranno se l’sia o menodi omicidio per aver tenuto premuto per oltre 9 minuti il ginocchio sul collo di, che lo implorava di fermarsi. Intanto a Minneapolis la tensione è alle stelle, sia per l’esito del processo che per la morte di Daunte ...

Stiamo assistendo un cambiamento epocale, quello per cui gradualmente si sta virando verso una nuova sensibilità nei confronti delle diversità . A seguito delle proteste per la morte die le manifestazioni del movimento Black Lives Matter , una maggiore attenzione per il rispetto nei confronti di etnie, orientamenti sessuali, culture, credo e religioni sta animando il ...Facebook si prepara al verdetto su Derek Chauvin per la morte di. Il social di Mark Zuckerberg rimuoverà le eventuali 'chiamate alle armi nell'area di Minneapolis' e si impegna a 'proteggere la memoria die i membri della sua famiglia da ...