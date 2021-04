Francesco Vecchi papà per la prima volta: “Mi tremano le gambe” (Di lunedì 19 aprile 2021) Francesco Vecchi, il giornalista e conduttore televisivo di Mattino 5, è diventato padre per la prima volta. L’annuncio in diretta tv. Nella puntata andata in onda il 19 aprile del 2021 la settimana di Mattino 5, lo storico programma di informazione e intrattenimento condotto da Francesco Vecchi nella prima parte e Federica Panicucci nella seconda, si è aperta con una lieta notizia che riguarda proprio la vita privata del conduttore e che ha deciso lo stesso Vecchi, di rivelare in prima persona al suo pubblico mattiniero. Il giornalista ha infatti annunciato la nascita del suo primo figlio svelandone anche il nome in diretta tv, ecco tutti i dettagli. Francesco Vecchi è diventato padre ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 19 aprile 2021), il giornalista e conduttore televisivo di Mattino 5, è diventato padre per la. L’annuncio in diretta tv. Nella puntata andata in onda il 19 aprile del 2021 la settimana di Mattino 5, lo storico programma di informazione e intrattenimento condotto danellaparte e Federica Panicucci nella seconda, si è aperta con una lieta notizia che riguarda proprio la vita privata del conduttore e che ha deciso lo stesso, di rivelare inpersona al suo pubblico mattiniero. Il giornalista ha infatti annunciato la nascita del suo primo figlio svelandone anche il nome in diretta tv, ecco tutti i dettagli.è diventato padre ...

Advertising

DonnaGlamour : Francesco Vecchi papà per la prima volta: “Mi tremano le gambe” - playblogtv : Facciamo tanti auguri a Francesco Vecchi che diventa papà: l’annuncio questa mattina da @fede_panicucci a @mattino5 - Italia_Notizie : Mattino 5, Francesco Vecchi è diventato papà: “Mi tremano le gambe”. L’annuncio in diretta - FQMagazineit : Mattino 5, Francesco Vecchi è diventato papà: “Mi tremano le gambe”. L’annuncio in diretta -