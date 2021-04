Festa di compleanno con 40 invitati: multe e denunce (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli sono stati impegnati in un servizio alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli volto al contrasto dell’illegalità diffusa e alle verifiche del rispetto delle norme anti-contagio. Durante le operazioni, i carabinieri hanno sequestrato 7 veicoli e identificato decine di persone. In serata i militari dell’arma – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Vito Moyo presso un noto ristorante della città di Marano. Era in atto una Festa di compleanno, un uomo stava festeggiando i 50 anni in presenza di 40 invitati. I Carabinieri – nel rispetto delle normative anti-covid – hanno interrotto la Festa e sanzionato i presenti che nonostante il divieto imposto erano presenti all’interno del ristorante. L’attività è stata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli sono stati impegnati in un servizio alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli volto al contrasto dell’illegalità diffusa e alle verifiche del rispetto delle norme anti-contagio. Durante le operazioni, i carabinieri hanno sequestrato 7 veicoli e identificato decine di persone. In serata i militari dell’arma – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Vito Moyo presso un noto ristorante della città di Marano. Era in atto unadi, un uomo stava festeggiando i 50 anni in presenza di 40. I Carabinieri – nel rispetto delle normative anti-covid – hanno interrotto lae sanzionato i presenti che nonostante il divieto imposto erano presenti all’interno del ristorante. L’attività è stata ...

