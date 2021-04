Ex ministro Fioramonti: "rientro al 100% in sicurezza il 26? In 7 giorni si può", ecco la ricetta (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Il 26 aprile, giorno delle riaperture, è alle porte ma sul capitolo scuola e sulle modalità di rientro al 100% in sicurezza parecchi sono i nodi da sciogliere. Tra le incognite, i trasporti e, come segnalato dai presidi, il sovraffollamento degli istituti e l'impossibilità in molte classi di mantenere il distanziamento. Nulla è cambiato rispetto a prima? "Qualcosa lo è, perché circa il 75% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ma i problemi sono sempre gli stessi. Si parla di riaperture in modo ideologico, senza interventi per garantire la sicurezza". Lo dice all'Adnkronos l'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, indicando la ricetta per riaprire in sicurezza al 100% in 7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Il 26 aprile, giorno delle riaperture, è alle porte ma sul capitolo scuola e sulle modalità dialinparecchi sono i nodi da sciogliere. Tra le incognite, i trasporti e, come segnalato dai presidi, il sovraffollamento degli istituti e l'impossibilità in molte classi di mantenere il distanziamento. Nulla è cambiato rispetto a prima? "Qualcosa lo è, perché circa il 75% degli insegnanti ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ma i problemi sono sempre gli stessi. Si parla di riaperture in modo ideologico, senza interventi per garantire la". Lo dice all'Adnkronos l'exdell'Istruzione Lorenzo, indicando laper riaprire inalin 7 ...

