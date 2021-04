Evolution Toy | aperti i preorder di Tetsujin 28-go Super Metal Action

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 aprile 2021) La casa di produzioneToy ha diramato i dettagli relativi all’apertura deidi28-goPrima ancora dell’epoca d’oro dei robot firmati da Go Nagai, in Giappone era apparso un altro imponente mecha, capace di riscuotere un enorme successo: si tratta di28-go, conosciuto da noi in Italia con il nome diRobot 28, che si appresta ad arricchire la linearealizzata daToy. La nuova figure è attualmente preordinabile, seppur a prezzi non certo contenuti, e la casa di produzione ha approfittato della situazione per diramare alcune informazioni in merito.Toy presenta ...