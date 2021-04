Ddl Zan, è scontro fra Luciana Littizzetto e il leghista Simone Pillon (Di lunedì 19 aprile 2021) Il senatore leghista Simone Pillon risponde alla lettera che Luciana Littizzetto gli ha dedicato durante “Che tempo che fa” Non si placano le polemiche intorno al Ddl Zan e ancora una volta, al centro, c’è il senatore leghista ultraconservatore Simone Pillon. Sono numerosi i personaggi del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo che si sono schierati a favore del Ddl Zan contro l’omotransfobia e che hanno avuto battibecchi con Pillon, fortemente contrario al provvedimento. Questa volta è toccato a Luciana Littizzetto, la quale ha dedicato una “letterina” al Senatore dai toni piuttosto duri durante la trasmissione Che tempo che fa. Non si è fatta attendere la replica del Senatore ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Il senatorerisponde alla lettera chegli ha dedicato durante “Che tempo che fa” Non si placano le polemiche intorno al Ddl Zan e ancora una volta, al centro, c’è il senatoreultraconservatore. Sono numerosi i personaggi del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo che si sono schierati a favore del Ddl Zan contro l’omotransfobia e che hanno avuto battibecchi con, fortemente contrario al provvedimento. Questa volta è toccato a, la quale ha dedicato una “letterina” al Senatore dai toni piuttosto duri durante la trasmissione Che tempo che fa. Non si è fatta attendere la replica del Senatore ...

