Cuba, Diaz - Canel sostituisce Raul Castro alla guida del Pcc (Di lunedì 19 aprile 2021) Miguel Diaz - Canel ha sostituito Raul Castro alla guida del Partito comunista Cubano. Lo ha reso noto un funzionario. Il 16 aprile Castro, primo segretario del Pcc, l'unica formazione politica ...

Agenzia_Ansa : Dopo oltre sessant'anni, a Cuba finisce l'era Castro. in occasione dell'ottavo Congresso del Partito Comunista che… - fisco24_info : Cuba, Diaz-Canel sostituisce Raul Castro come leader del Pcc: Il fratello di Fidel ha lasciato la guida del partito… - giornaleradiofm : Cuba, Diaz-Canel sostituisce Raul Castro come leader del Pcc: (ANSA-AFP) - L'AVANA, 19 APR - Miguel Diaz-Canel sost… - a70199617 : #FINE DI UN'EPOCA Cuba, Diaz-Canel sostituisce Raul Castro come leader del Pcc - discoradioIT : #Cuba: Miguel Diaz-Canel nuovo leader del Paese al posto di Raul #Castro -