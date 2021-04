Covid:sorpresi in 20 a festeggiare 18/mo in casa, sanzionati (Di lunedì 19 aprile 2021) Stavano festeggiando un diciottesimo compleanno all'interno di un'abitazione alla periferia di Taurianova assieme a diversi invitati al di fuori della cerchia dei normali conviventi. Sanzioni per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Stavano festeggiando un diciottesimo compleanno all'interno di un'abitazione alla periferia di Taurianova assieme a diversi invitati al di fuori della cerchia dei normali conviventi. Sanzioni per la ...

Spoleto, sanzionate sei personme per le misure anti - covid ... sono state 6 le violazioni delle misure anti - covid accertate. Le persone sanzionate sono state controllate fuori dal territorio del comune di residenza senza un giustificato, ovverosia sorpresi ...

La città che torna arancione ma numeri drammatici. La Lega: "Spiegateci tutto" Contagi alti, ospedali saturi ma Prato ritorna zona arancione: la Lega chiede chiarezza per il cambiamento di colore ma non ottiene i dati del contagio ...

